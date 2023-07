„Fassl-Abschluss“ am Wiener Neustädter Hauptplatz

„Grande Finale“ am Hauptplatz für das „Fassl fürs Gassl“: Nach fünf Stationen quer durch alle Stadtviertel war der sechste und letzte Stopp im Zentrum unserer Stadt ein traditioneller Abschluss. Vizebürgermeister Christian Stocker und das Bürgermeister-Team versorgten die Gäste mit Getränken, kleinen Snacks, Zuckerwatte und Eis. Egal ob bei Hitze oder Regen, das Fassl-Team hat auch in diesem Jahr jeder Witterung standgehalten, um den mobilen Schanigarten möglich zu machen. „Ein großes Danke geht deshalb an das gesamte Team, allen voran Reini Regel vom Seniorenbund und Clemens Stocker von der JVP“, so der Vizebürgermeister.