„Fassl“ rollte durch die Badener Siedlung

Am Spielplatz in der Badener Siedlung machte ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker in der Vorwoche mit seiner Aktion „Fassl für's Gassl“ Station. Trotz des Regenwetters ließen sich zahlreiche Gäste einen Stadtviertel-Plausch nicht entgehen. Darunter unter anderem Autohaus-Chef Ferdinand Schwarz, Heurigenwirt Josef Scheibenreif, Gemeinderat Hans Machowetz, Josef Pasteiner und Günter Haberl, die sich das ein oder andere Bierchen gönnten. Für die Gassl-Helfer Clemens Stocker, Ben Padelek oder Moritz Mittermann gab's am angrenzenden Fußballplatz ein Kickerl, „so Seitenstechen hab' ich das letzte Mal in der Schule mit 14 gehabt“, lachte Clemens Stocker. Am Mittwoch, dem 19. Juli, findet das Fassl-Finale am Hauptplatz statt.