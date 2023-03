Das Wochenende nutzte die ÖVP-Ortsgruppe Zehnerviertel für ihren Frühjahrsputz in der Schmuckerau. Insgesamt zehn Helfer packten mit an, zehn Säcke mit Müll wurden am Samstag gefüllt und anschließend entsorgt.

