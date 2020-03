Sie war mit Spannung erwartet worden: Die konstituierende Gemeinderatssitzung in Hochwolkersdorf. Nach dem Verlust der Absoluten für die SPÖ und dem Übertritt zweier Bürgerlisten-Kandidaten zu den Roten (wir berichteten) wurde am Freitagabend, wie erwartet, Erwin Karner (vormals Liste, nun SPÖ) zum Ortschef gekürt. Allerdings mit nur elf Stimmen. Acht Mandatare stimmten in geheimer Wahl für ÖVP-Kandidaten Johannes Münz. Dessen Fraktion und die neue Bürgerliste "Unsere Zukunft Hochwolkersdorf" kündigten anschließend jedoch an, ihre Mandate niederzulegen und begründeten dies mit einem "falschen Spiel", das man mit der Opposition geführt habe.

Wenn die Ersatzmitglieder von ÖVP und Liste ihre Mandate nicht annehmen sollten - was angekündigt wurde - stehen der kleinen Gemeinde damit Neuwahlen ins Haus.

