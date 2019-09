Einen Wahlkampf „ohne Angriffe und Untergriffe“ wünscht sich ÖVP NÖ-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka. Das sei ihm als Nationalratspräsident vor allem in dieser turbulenten Zeit sehr wichtig, so Sobotka in einer Aussendung. Generell sei die Ausgangslage für seine Partei, eine gute. Doch sei es wichtig, nichts zum Zufall zu überlassen: „Wir haben ein klares Wahlziel vor Augen, nämlich deutlich Platz eins zu werden.“

Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl betont, alle zwölf Kandidaten aus dem Bezirk würden im gesamten Wahlkreis unterwegs sein: „Wir wollen jeden Haushalt im Bezirk besuchen“, formuliert er sein Ziel. Es sei nun wichtig, für Ex-Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteichef Sebastian Kurz zu werben, „damit die erfolgreiche Arbeit unter ihm gemeinsam weiter gehen kann“, so Stacherl, der auch allen Funktionären für ihren Einsatz dankt.