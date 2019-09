Türkis ist Samstagvormittag die dominierende Farbe am Wr. Neustädter Hauptplatz: Zahlreiche ÖVP-Sympathisanten lassen sich auch vom nasskalten Wetter nicht abhalten, den ÖVP-Bundesspitzenkandidaten und Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu sehen.

Dementsprechend dicht gedrängt ist der Platz rund um eine kleine Bühne im Stadtzentrum – auch zahlreiche Kamerateams tummeln sich dort, müssen sich den Weg durch all die Regenschirme erst bahnen.



Ebner: Pilz nicht mehr lange im Nationalrat

Zunächst ist Peter L. Eppinger am Wort, Sprecher der Bewegung rund um den Altkanzler. Gemeinsam mit ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und ÖVP NÖ-Klubchef, Wr. Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger analysiert er den bevorstehenden Wahlsonntag – und auch so manchen Mitbewerber.

Da habe es doch einen Politiker gegeben, der gefordert habe, dass Mitglieder einer abgewählten Regierung nicht mehr wiederkehren dürften, meint Eppinger. Landesgeschäftsführer Ebner bejaht das, meint aber: „Den gibt es wahrscheinlich nur mehr ein paar Stunden“ – und spielte damit offensichtlich auf Peter Pilz und dessen drohenden Rauswurf aus dem Nationalrat an.

Kurz-Lob für Sobotka

Wenig später wird dann ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz mit frenetischem Jubel am Hauptplatz empfangen – gemeinsam mit seinem NÖ-Frontmann, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Mit leicht heiserer Stimme erklärt Kurz, am Sonntag gelte es, aus der „Stimmung auch Stimmen zu machen“ – und appelliert daher an seine Unterstützer: „Mir macht es Sorgen, wenn jemand sagt, dass wir eh schon gewonnen haben.“

Dem sei nicht so – es gebe die Möglichkeit, dass „eine andere Bundeskanzlerin wird“, in einer Regierung aus SPÖ, Grünen und NEOS. Dass „die andere“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sein könne, wie Kurz in den letzten Tagen mehrfach betont hatte, spricht er aber nicht explizit an.

Philipp Grabner Kurz erhält von den Sympathisanten viel Applaus.

Lob gibt es von Kurz besonders für Wolfgang Sobotka: „Er hat mich oft angerufen, als ich schon geschlafen habe und in der Früh, als ich aufgestanden bin, war er schon wieder unterwegs.“ Er, Kurz, freue sich über so viel Unterstützung – und danke allen, die sich engagiert hätten, sagt er noch. Und wirft sich wenig später in die Menge, um für Selfies und Fotos zur Verfügung zu stehen.

Wahlwerbung betrieben unterdessen übrigens auch mehrere andere Parteien. So waren etwa NEOS- und SPÖ-Funktionäre unterwegs und warben um Stimmen für morgen, Sonntag. NÖN.at berichtete laufend aktuell über die Nationalratswahl und natürlich ab Dienstag ausführlich über den Wahlausgang in der Printausgabe!