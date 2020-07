Ein anonymes Schreiben, adressiert an die Gemeindevertreter der ÖVP Lanzenkirchen, sorgt für Aufruhr in der Gemeinde. Grund ist der geplante Bau eines Biomasse-Heizwerks, gegen den zuletzt mithilfe einer Unterschriftenaktion mobil gemacht worden war.

Der unbekannte Briefeschreiber kritisiert in dem Papier nicht nur eine angebliche „Propaganda-Walze“, mit der über die Bürger in Sachen Heizwerk ,,drübergefahren" werde – vor allem attackiert er die ÖVP-Fraktion und im Speziellen Bürgermeister Bernhard Karnthaler, der sogar als „Bürgermeister-Napoleon“ oder „Bauern-Napoleon“ bezeichnet wird. Aber auch die ÖVP-Gemeinderäte werden nicht verschont – und als „Bürger-Verräter“ oder „Demokratie-Verhinderer“ bezeichnet. Zu guter Letzt fordert der Unbekannte, „einen anderen Bürgermeister zu installieren“.



ÖVP: "Niemand fürchtet sich vor kritischem Wort!"

Die ÖVP zeigt sich in einer Aussendung entrüstet über die Zeilen: ,,Ich hätte bis zum heutigen Tag nicht gedacht, dass so etwas in unserer Gemeinde möglich ist. Wir alle sind stolz darauf, wie gut sich Lanzenkirchen mit Bürgermeister Bernhard Karnthaler in enger Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt hat. Niemand von uns scheut ein offenes Gespräch, niemand fürchtet sich vor einem kritischen Wort. Aber eine derartige Vorgangsweise hat bei uns nichts verloren“, erklärt ÖVP-Obmann Markus Kitzmüller-Schütz.

In die gleiche Kerbe schlägt ÖVP-Klubobmann David Diabl, der die persönlichen Untergriffigkeiten des anonymen Schreibers scharf verurteilt. „Wir sind weder Bürger-Verräter, noch Demokratie-Feinde, noch Speichellecker. Es ist erschütternd, wie hier unsere neuen, jungen Gemeinderäte angegriffen werden. Wenn es dem anonymen Schreiber wirklich um die Sache geht, biete ich ihm unter Wahrung seiner Identität jederzeit ein Gespräch unter vier Augen an“, so Diabl.

In der ÖVP ortet man hinter dem anonymen Brief weniger inhaltliche Gründe, sondern vielmehr persönliche Motive gegen den Ortschef. „Schluss mit derartigen Vorgangsweisen. Lanzenkirchen braucht kein ‚Dirty campaigning‘, wie wir es auf anderen politischen Ebenen leider schon erlebt haben. Das Miteinander hat uns stark und erfolgreich gemacht, diesen Weg werden wir mit Bürgermeister Bernhard Karnthaler an der Spitze auch in Zukunft gehen“, werden Kitzmüller-Schütz und Diabl in einer Aussendung zitiert.

Bürgermeister Karnthaler erklärte gegenüber NÖN.at, dass er „derart niveauloses Vorgehen“ in seiner bisherigen Amtszeit noch nicht erlebt hätte, seitens der SPÖ hieß es, man distanziere sich von „derartigen Diffamierungen und Niveaulosigkeiten“, wie es SPÖ-Obmann Wolfgang Haider formuliert. FPÖ-Obmann Anton Deibl war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.