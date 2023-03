Wiener Neustädter Hausarzt Oliver Rückert mit Hilferuf an die Politik

So sei die „ELGA“ zu einem Datenfriedhof verkommen, die „Primärversorgung“ werde immer mehr zu einem Rohrkrepierer. In vielen Bereichen bestehe ein eklatanter Ärztemangel, „Patienten können bereits heute nicht mehr so versorgt werden, wie ich das als Mediziner verantworten kann,“ schreibt der Wiener Neustädter Hausarzt.

Oliver Rückert appelliert an die Politik, für eine sinnvolle grundlegende Reformierung des ehemals „besten Gesundheitssystems der Welt“ zu sorgen. „Denn es ist zweifelsfrei: Für die Sanierung des schwer angeschlagenen Gesundheitssystems in Österreich gibt es dringenden Handlungsbedarf. Die Ärzteschaft steht Ihnen wie immer gerne mit Expertise zur Verfügung“, so der Wiener Neustädter Mediziner.

