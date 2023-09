Bierzeltstimmung im Bezirk Wr. Neustadt ist hoch

„O'zapft is“ heißt es nicht nur am Oktoberfest in München sondern auch hierzulande. Sowohl im Bezirk, als auch in der Stadt stehen einige Veranstaltungen an, die mit Weißbier, Weißwurst, Brezel und zünftiger Musi gefeiert werden. Den Anfang macht Zillingdorf-Bergwerk mit seinem „8. Werkler Oktoberfest“ am 23. September. Der Bieranstich erfolgt um 17 Uhr am Tennisplatz. Bei Live-Musik von Walter Pronai, Grillhendl, Stelze, Schnitzel, Krautfleckerl und Brezel kann in der eigens dafür aufgestellten Zeltstadt ausgiebig gefeiert werden. Weiter geht es am 30. September mit dem Herbstfest der Feuerwehr Ofenbach in Lanzenkirchen.7. Oktober ist stärkster Oktoberfest-TagDer Absolventenverband veranstaltet zum 12. Mal das Oktoberfest in der BHAK/BHAS Wr. Neustadt am 7. Oktober. „Hier können sich ehemalige Schüler mit ehemaligen Lehrern treffen und feiern“, erklärt Schuldirektor Engelbert Zwitkovits. Es werden eine Bar, Hüpfburg, Musik, Würstel, Brezel, Bier vom Fass und Schulführungen geboten. Tracht ist erwünscht, aber nicht Pflicht. Es werden an die 400 Gäste erwartet.

Das Oktoberfest in Zillingdorf-Markt ist mittlerweile ein Fixtermin. Die zweitägige Veranstaltung am 6. und 7. Oktober wird von der Feuerwehr bereits zum 10. Mal organisiert. Am Freitagabend findet der „Leithacup“ statt, ein Wettkampf der Feuerwehren. „Es machen aber traditionellerweise auch immer die verschiedenen Vereine mit“, erklärt Feuerwehrkommandant Peter Müllner. Danach ist die „Weißwurstparty“ in „Willis Stadel“ angesagt. Das Highlight des Festes ist der Einzug der Bierkutsche am Samstag in Begleitung der Musik. Der Bieranstich erfolgt um 18 Uhr, danach wird mit Oktoberfestmusik, Weißwurst, Hüpfburg und Schießstand weitergefeiert. Neu ist statt dem Bier-Zelt der Bier-Stadl mit Disco. Es werden wieder um die 600 Gäste erwartet.

Zeitgleich, aber nur einen Tag lang, findet das Oktoberfest in Felixdorf am 7. Oktober ab 16 Uhr am Hauptplatz statt. Highlights sind Bieranstich, Musik der Marktmusikkapelle Bad Fischau-Brunn und der Band „Wolkenlos“. „Es gibt Gegrilltes und viel Bier“, sagt SPÖ-Bürgermeister Andreas Hueber.

Ebenfalls am 7. Oktober veranstaltet die Feuerwehr Thal ihr Oktoberfest. Das wird seit dem Jahr 2000 im beheizbaren „Milleniumsstadl“ gefeiert. Als Stimmungsmacher fungiert die Band „Grenzenlos XXL“. Das Oktoberfest der Feuerwehr Lanzenkirchen ist für den 7. und 8. Oktober geplant. Bereits zum 6. Mal veranstaltet die Feuerwehr Muthmannsdorf ihren immer beliebter werdenden „WeißwurstSchmaus im Feuerwehrhaus“ am 13. Oktober.

Die Feuerwehr Ransdorf lädt am 14. Oktober in ihren romantischen, beheizten Steinbruchstadl zu Musik und Bier. Gleich zwei Oktoberfesttage bietet die Feuerwehr Bad Schönau, die ihr 38. Oktoberfest veranstaltet. Am 21. Oktober geht es ab 18 Uhr mit Weißwurst los, Freibier dazu gibt es bis 19 Uhr. Für Oktoberfest-Stimmung sorgen die „Almmusi“, und die „Party Krainer“. Der Sonntag gehört nach der Hl. Messe um 10.15 Uhr ganz der Musik. Teichfest statt

Oktoberfest Die SPÖ Bad Fischau-Brunn veranstaltet erstmals, statt dem seit 2015 regelmäßig stattfindendem Oktoberfest, das „Teichfest im Hanuschpark“ am 24. September. „Wir wollen damit den Hanuschpark ins Bewusstsein der Leute zurückholen und ihn wiederbeleben“, sagt Ortsparteivorsitzende Michaela Binder. Der im Vorjahr ausgetrocknete Teich führt wieder Wasser. Entlang des Weges werden die Tische und Bänke aufgestellt, es wird eine Hüpfburg und Musik mit der Marktmusikkapelle geben. Für die Kulinarik ist „Evelyns Menüküche“ zuständig.