Veronika Böhmers Büro im Kaffeehaus in Felixdorf

Veronika Böhmer ist seit zwei Jahren als Ombudsfrau in der Gemeinde tätig. Ihre Bürozeiten, wie sie es selbst formuliert, finden in ihrem Stammlokal, dem „Café Zirngast“ statt. „Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass ich jeden Morgen hier meinen Kaffee trinke. Die Leute kommen her und besprechen hier mit mir ihre Probleme“, so Böhmer.

Die Betreiber des Kaffeehauses haben damit kein Problem. „Durch Frau Böhmer ist bei uns mehr los und es ist viel lustiger“, sagt Angestellte Lisa.

Mittlerweile hat sich die Ombudsfrau in mehr als 50 Fällen für die Gemeindebürger eingesetzt. „Davon konnte ich sehr viele durch die Hilfe der Gemeinde positiv erledigen“, so Böhmer.

Neben SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer seien vor allem die Damen am Gemeindeamt immer hilfreich zur Stelle und dienen für sie als erste Anlaufstelle. Seien es Streitigkeiten in Familie oder Nachbarschaft, eine Wohnungssuche oder einfach nur Behördengänge, die 74-Jährige hilft gerne. Kahrer ist froh über die Arbeit von Böhmer: „Sie kommt regelmäßig mit Anliegen, die wir ernsthaft behandeln und lösen. Es war mir sehr wichtig, dass sie diese Position innehat, weil manche Bürger lieber mit ihr sprechen als mit mir.“

Böhmer ist täglich von 7 bis 9 Uhr im „Café Zirngast“ anzutreffen.