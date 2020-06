Nach zweieinhalb Monaten wird am Dienstag, 9. Juni die „Betriebspause“ im Bereich Onkologische Rehabilitation im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach wieder beendet. In der Lebens.Med Klinik wurden unter den vorgeschriebenen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen durchgehend die Patienten der NÖ Landeskliniken Holding betreut. Ähnliche Maßnahmen, die auf den Vorgaben der Gesundheitsbehörden und Versicherungsträger basieren, werden beim Re-Start der Onkologischen Rehabilitation auch berücksichtigt. „Wir wollen, dass sich die Patienten bei uns sicher aufgehoben fühlen und in diesem Rahmen auf unsere hochwertige medizinische, therapeutische und pflegerische Kompetenz zählen können. Auch auf unsere herzliche Betreuung müssen sie dabei nicht verzichten“, heißt es dazu von Geschäftsführerin Karin Weißenböck und Standortleiter Norbert Braunstorfer.

Mitte März "Shutdown" wegen "Corona

Krebspatienten werden wieder die Möglichkeit zur Rehabilitation im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach bekommen. Bedingt durch den Erlass des Bundesministeriums für Gesundheit war es Mitte März zur vorübergehenden Betriebspause in diesem Bereich gekommen. „Gemeinsam mit unserem Expertenteam haben wir für diesen ,Re-Start' Richtlinien definiert, der unseren Patienten die Möglichkeit gibt, innerhalb eines möglichst sicheren Rahmens ihr umfassendes Therapieprogramm zu absolvieren und ihre Gesundheit damit zu stärken“, so Geschäftsführerin Karin Weißenböck und Standortleiter Norbert Braunstorfer. Diese Richtlinien seien nicht willkürlich festgelegt worden, sondern würden auf den Vorgaben der Versicherungsträger und Gesundheitsbehörden basieren, wobei hier auch weiterhin enge Abstimmungen passieren würden, betont man.

Maßnahmenpaket wurde geschnürt

Ein Vorsichtsmaßnahmen-Paket soll den sicheren Aufenthalt ermöglichen. „Neben dem verpflichtenden Tragen von Mund-Nasen-Schutz-Masken, einem PCR-Test bei der Aufnahme, weniger Teilnehmern bei den Gruppentherapien und Leitsystemen, die das Abstandhalten ermöglichen, werden die Patienten ein persönliches Gesundheitstagebuch führen, um mögliche Veränderungen rasch zu erkennen“, gibt Weißenböck einen Einblick.

Auch für Mitarbeiter wurden umfangreiche Maßnahmen definiert. Bereits im Vorfeld wurden sie intensiv in Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen geschult und mit dem notwendigen Schutzequipment ausgestattet, um so in sorgsamer Art und Weise den Patienten alle wesentlichen Behandlungsformen zu ermöglichen.

„Wir sind allen unseren Mitarbeitern, die in den vergangenen Wochen und Monaten unermüdlich im Einsatz waren, sehr dankbar und freuen uns mit dem ganzen Team, in diese herausfordernde Zukunft zu gehen. Gemeinsam werden wir unseren Zusammenhalt zeigen und für unsere Patienten für gesunde Perspektiven sorgen“, so Weißenböck und Braunstorfer.