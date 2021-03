„Dieser Fall ist besondern besorgniserregend, weil hier gezielt der Kontakt zu Kindern über eine Plattform gesucht wurde“, so der Staatsanwalt beim Prozess wegen sexuellem Missbrauch einer Unmündigen. Der Angeklagte, ein 18-Jähriger aus dem Piestingtal soll schon seit 2016 mehrere hundert kinderpornografische Bilder und Videos aus dem Internet heruntergeladen haben.

Daneben soll er sich auf einer Plattform zur Vermittlung von Babysittern angemeldet haben. Mit einem „Erfolg“, Mitte Oktober wurde er für ein fünfjähriges Mädchen engagiert. Der Staatsanwalt: „Schon eine halbe Stunde nachdem die Mutter weg war, kam es zu schweren Missbrauchshandlungen.“ Außerdem habe der Angeklagte diese Handlungen auch gefilmt. „Das Kind dürfte sich widersetzt haben und er hat aufgehört.“ Nachdem die Mutter retour gekommen war, habe der Mann den Lohn kassiert und sei gegangen.

Unabsehbare Folgen für das Kind

Laut Opferanwältin leidet das Mädchen seither unter Schlafstörungen und die Familie berichtet von auffälligem Verhalten. Die Folgen für die Zukunft seien noch nicht absehbar. Sie forderte vorerst 5.000 Euro Schmerzensgeld für das Kind.

Der Angeklagte war zu allen Vorwürfen von Anfang an voll geständig. Seine Anwältin: „Ja es stimmt, er hat diese Neigung und er schämt sich so sehr dafür, dass er nie mit jemandem darüber gesprochen hat.“ Mittlerweile sei ihr Mandant in Therapie und „die tut ihm gut“! Er wolle die Verantwortung für seine Taten übernehmen und habe auch schon 1.000 Euro für das Opfer überwiesen. Auch der Lohn für das Babysitten wurde zurückgegeben. Der Rest des Prozesses fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der junge Mann wurde, nicht rechtskräftig, zu zwei Jahren bedingte Haft verurteilt. Außerdem ergingen Weisungen zur Psychotherapie und zur Bewährungshilfe.