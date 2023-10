„Wir wollen's wissen“: SPÖ Wiener Neustadt startet Bürgerbeteiligung

„Hingehen, hinschauen, hinhören“ — mit diesem Motto hat Rainer Spenger die Stadtpartei nach der Gemeinderatswahl 2020 übernommen. „In der ersten Phase war das aufgrund von Corona natürlich schwierig“, sagt Vizebürgermeister Spenger. Dafür wollen die Genossen jetzt umso mehr das Ohr bei den Bürgerinnen und Bürgern haben.

Bis zum Frühjahr 2024 läuft ein Bürgerbeteiligungsprozess, „der in dieser Breite in Österreich vermutlich einzigartig ist“, sagt Michael Mayer, der das Projekt gemeinsam mit Gemeinderätin Martina Schmid entwickelt hat.

Erster Schritt ist eine Online-Umfrage, die ab heute, Mittwoch, bis Dezember läuft. Ab November gibt es mehrere öffentliche Fokusgruppen — einerseits sieben in den Stadtvierteln, andererseits zu zehn Themen wie Soziales, Wirtschaft, Frauen & Familie, Intergration, Kunst & Kultur oder Sport. In diesen Fokusgruppen tauschen sich Bürgerinnen und Bürger mit ausgewählten Experten zu den jeweiligen Themen aus. In den Stadtvierteln soll es um die Probleme „vor der Haustür“ gehen, etwa: Wo braucht es eine 30er-Zone? Welches Grätzl könnte noch mehr Grünraum vertragen?

Im Februar/März 2024 sollen die Ergebnisse präsentiert werden, wobei Transparenz dabei groß geschrieben wird: „Es wird sicher nichts in einer Schublade verräumt, nur weil ein Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das wünschen oder vorstellen“, verspricht Mayer.

Die Ergebnisse sollen die Basis für ein Zukunftsprogramm der Wiener Neustädter SPÖ sein. „Es kann durchaus auch sein, dass hier negative Dinge angesprochen werden oder Ergebnisse herauskommen, die nicht unserer bisherigen Linie entsprechen“, meint Spenger. In diesem Fall müsse man auch eigene Positionen hinterfragen — ohne die Ergebnisse freilich 1:1 zu übernehmen. „Wir werden keine sozialdemokratischen Grundprinzipien über Bord werfen, aber als Lokalpolitiker wollen wir natürlich Politik für die Menschen in der Stadt machen“, sagt Spenger. Das Prozedere habe „Checks and Balances“, erklärt Mayer, „damit das Ergebnis weder reiner Populismus ist noch die reine Expertenmeinung“.

Und warum will die SPÖ es überhaupt so genau von den Bürgern wissen? „Wir haben nach der Gemeinderatswahl 2020 mit einem Reformprozess in der Partei begonnen“, sagt Mayer. Dabei habe man rasch gemerkt, dass Öffnung und Beteiligung wichtige Aspekte seien. „Ohne Beteiligung keine Politik — das gilt nicht nur für Wahlen“, sagen Schmid und Mayer: „Egal, ob es um Verkehr geht oder die Gestaltung im Grätzl, wir wollen's wissen — und zwar von den Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädtern. Viel zu lange wurde Politik als Entscheidungen von oben betrachtet, das ist nun vorbei. Wir wollen Politik für die Vielen machen und dazu müssen wir die Vielen auch einbinden.“

Spenger: „Mitgestalten statt nur Mitmachen — das ist das Motto der Bürgerbeteiligung. Durch aktive Teilnahme können die Einwohnerinnen und Einwohner nicht nur ihre eigenen Vorstellungen einbringen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt leisten.“

Hinweis: Die Online-Umfrage finden Sie ab sofort unter wirwollenswissen.spwn.at