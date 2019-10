Die Abstimmung läuft: Fünf Pärchen stellen sich der Wahl zum Testimonial-Paar für den Winternachtsball in der Arena Nova!

Zum achten Mal findet am ersten Freitag im neuen Jahr, am 3. Jänner 2020, der Winternachtsball in der Arena Nova statt. Tradition ist es, das „Testimonial-Paar“ für die Schneekugel auf Plakaten und Einladungen mit dem NÖN-Voting auszuwählen.

Abgestimmt werden kann bis zum kommenden Sonntag, 27. Oktober, 20 Uhr: