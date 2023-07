Konzert zum 50. Geburtstag der Marktmusikkapelle Bad Fischau-Brunn

Kapellmeister Thomas Zoufal begrüßte die Gäste und übergab dann das Dirigentenpult an Willi Zwittkovits, den Leiter des Merkur Orchesters, der „auch seit 40 Jahren mit der Marktmusikkapelle verbunden“ ist. Der leitete beide Ensembles durch ein schwungvolles Programm mit dem „Best of“ der legendären Steinbruchkonzerte von 1991 bis 2012. Was mit einem Ennio Morricone-Medley begann endete mit einer Brass-Darbietung einiger Mitglieder der Musikkapelle. Dazwischen gab es Filmhits aus „Der mit dem Wolf tanzt“, „New York, New York“ und „Fluch der Karibik“ und das „Heast as net“ von Hubert von Goisern. Für viele Schmunzler sorgte der Auftritt von Bürgermeister-Enkel Jakob Knobloch als Rauchfangkehrer Bert und Lee-Taraba als Mary Poppins. Und die „Neustädter“ kamen nicht mit leeren Händen zur Geburtstagsfeier, brachten sie doch ein Bierfass für die Fischauer Kollegen mit.

Jakob Knobloch und Lee-Taraba. Foto: NÖN, Steinbock

Einige Mitglieder der Marktmusikkapelle traten als Zugabe als Brass-Band auf, angeführt von Franz Benczik. Foto: NÖN, Steinbock