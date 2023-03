Ermittlungen wegen Vergewaltigung in Neustädter Innenstadt-Lokal

In Wiener Neustadt laufen Ermittlungen nach der Vergewaltigung einer 13-Jährigen. Der Übergriff hatte sich in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Innenstadt-Lokals in Wiener Neustadt ereignet, bestätigte die Landespolizeidirektion am Dienstag einen Onlinebericht des "Kurier". Nach dem Täter werde gesucht. Im Raum stehe der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen.

"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", betonte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Laut "Kurier" könnten der Schülerin K.o.-Tropfen oder ähnliche Substanzen verabreicht worden sein. Ein diesbezüglicher Schnelltest sei positiv verlaufen. An der Schule der 13-Jährigen, einem Wiener Neustädter Gymnasium, machte laut der Tagezeitung ein Video, das vom Täter aufgenommen worden sein dürfte, die Runde. Derzeit wird an der betroffenen Schule Krisenarbeit geleistet, die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall laufen auf Hochtouren.

