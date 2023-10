Schmuck & Gold weg: Pensionistin in Theresienfeld saß Betrügern auf

„Sie haben angerufen und gesagt, meine Tochter habe einen schweren Unfall verursacht, ein Kind totgefahren und brauche ganz schnell Geld für eine Kaution“, erzählt die immer noch geschockte Frau der NÖN. Am Festnetz und am Handy gleichzeitig habe man mit ihr telefoniert, „auf einer Leitung hatte ich die angebliche Polizei auf der anderen die angebliche Staatsanwaltschaft. Ich sprach auch mit einem Anwalt und meiner Tochter, die aber nur undeutlich zu verstehen war, weil sie angeblich aus dem Mund blutete.“

Zeit, um Fragen zu stellen oder zum Nachdenken sei ihr keine geblieben. „Ich habe am Festnetz zweimal aufgelegt, sofort riefen sie wieder an, weil die Polizei die Anrufe aufzeichnet.“ Schließlich verlangten die angeblichen Beamten 90.000 Euro von ihr. „Sie haben gesagt, ich bekomme das Geld innerhalb von 30 Tagen von der Gerichtskassa retour.“ Die Frau hatte natürlich nicht so viel Geld daheim. Dass sie zur Bank fuhr, wollten die Betrüger aber auch nicht. Also einigte man sich darauf, dass die Frau stattdessen ihre Wertsachen, die sie zuhause hat, einem Beamten übergeben sollte. So ist es auch passiert, das Opfer übergab all seinen Schmuck und einige Goldmünzen, „meinen Notgroschen“, an den falschen Polizisten. Sogar nach der Übergabe hielt man sie noch an beiden Telefonen fest. Erst als der Enkel zufällig vorbei kam und die Sache rasch aufklären konnte, wurde klar, dass Trickbetrüger gerade zuschlagen.

Das Opfer wandte sich deshalb an die NÖN um zu verhindern, dass so etwas noch jemandem passiert. „Es gibt in Österreich überhaupt keine Kaution und wenn man Sie am Telefon so niederredet, legen Sie einfach zwischendurch auf und suchen sie Rat!“

Die Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ empfiehlt auf ihrer Homepage: Betrüger lassen sie sich immer wieder was Neues einfallen: Neffentrick, Polizistentrick .... morgen kann schon wieder eine andere Version aktuell sein. Wichtig ist: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie nach, ob der "Neffe" tatsächlich in Schwierigkeiten sein kann. Rufen Sie bei der Polizei an und klären Sie ab, ob es sich tatsächlich um einen Polizisten oder eine Polizistin handelt.“