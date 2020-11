„16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ heißt die internationale Kampagne, die jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember stattfindet. Weltweit nützen Fraueninitiativen den Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember), um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen und setzen Aktionen dazu. Österreich nimmt seit 1992 an der Kampagne teil und auch die Stadt Wiener Neustadt beteiligt sich seit vielen Jahren mit Aktionen und Veranstaltungen an der Kampagne.

Seit 2017 wird mit „Orange the World“ auch ein sichtbares Zeichen gesetzt, indem weltweit symbolträchtige Gebäude orange beleuchtet werden. Diese Aktion der UN Women Austria, des Ban Ki-Moon Centre für Global Citizens und HeForShe wird auch von den Soroptimistinnen unterstützt. Der Neustädter Klub Maria Theresia setzt sich seit drei Jahren für eine orange Beleuchtung ein und auch heuer werden wieder sowohl Rathaus als auch Wasserturm für diese zehn Tage in oranges Licht getaucht.

Seitens der Stadtgemeinde wird einerseits mit dem traditionellen Hissen der Fahne „Frei leben gegen Gewalt“ vor dem Alten Rathaus und andererseits mit der neu designten Kampagne „Mitanand in Wiener Neustadt gegen Gewalt“ auf dieses Problem aufmerksam gemacht. So soll auf den innerstädtischen Digistelen für das Thema sensibilisiert werden und Hilfsangebote sowie Ansprechpartner für Betroffene publik gemacht werden.

Denn die Statistik zeigt: 20 Prozent aller österreichischen Frauen ab 15 Jahren waren bereits von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. 35 Prozent aller Frauen in Österreich wurden bereits sexuell belästigt. Der Handlungsbedarf ist also weiterhin riesig.

Anlaufstellen für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen

• Verein „Wendepunkt“, 02622 / 82 596, www.wendepunkt.or.at

• Gewaltschutzzentrum NÖ, 02622 / 24 300, www.gewaltschutzzentrum-noe.at.