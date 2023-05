Premiere des „GP der 1.000 Hügel“ ein Erfolg für Hollenthoner Verein

Erst 2022 war der in Stickelberg ansässige Verein „Autoclub der 1000 Hügel“ gegründet worden. „Um Jung und Alt zusammenzubringen sowie das Know-how, das so langsam von der älteren Generation verloren geht, für die Jungen einzufangen“, wie es bei der Gründung vor einem Jahr hieß. Als weiteren wichtigen Vereinszweck gaben sie an, bei gemeinsamen Ausfahrten auf ausgewählten, interessanten Strecken eine schöne Zeit zu haben. Und genau das bot am Samstag die erste Orientierungsfahrt des Vereins.

Mittels zur Verfügung gestelltem Logbuch wurden die 24 teilnehmenden Gruppen auf einen 168 Kilometer langen Rundkurs über die Hügel der Buckligen Welt gelotst. Aufgelockert wurde die Fahrt durch Wissens- und Geschicklichkeitsaufgaben die an sechs Stationen zu meistern waren.

Das zweitplatzierte Team Johannes Schröcker und Daniel Bojtos war sogar aus Lassing in der Steiermark angereist: „Tolle Strecke, tolle Landschaft und dann die Abwechslung bei den Stationen. Ich finde es nett, dass man sowas macht.“ Und auch die Siegergruppe aus Bromberg fand es „voll leiwand.“

Wichtig für Vereinsobmann Siegfried Mattle war jedoch, dass alle wieder heil zurückkamen: „Es ging kein Team verloren.“

