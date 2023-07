„Die Prägna“: 800 Jahre Schwarzenbacher Geschichte in einem Buch

Das Wissen um die Vergangenheit der Marktgemeinde Schwarzenbach ist jetzt dank einer Gemeindechronik gesichert. Am Samstag präsentierte der in den Jahren 1984 bis 2019 als Bürgermeister amtierende Johann Giefing sein Buch „Die Prägna“. Der Titel des Buches weist darauf hin, dass die Bewohner dieser Region auch noch jetzt oft „Prägna“ genannt werden.

Unerwartet viele Besucher strömten am Samstag auf den Burgberg, um der Präsentation der Chronik beizuwohnen. Unter den Gästen auch Johann Hagenhofer aus Hochwolkersdorf, der selbst in den letzten Jahren als Buchautor tätig war.

Zu Beginn der Präsentation klärte Giefing auf, wie es zu dem Buch kam: „Der Urgedanke war, mit diesem Buch einmal die Gemeindesekretärinnen in den Vordergrund zu bringen, deren Leistung ins rechte Licht zu rücken.“ Doch schließlich entschied er sich doch für eine Chronik, um das in den Jahrzehnten als Ortschef angesammelte Wissen vor dem Vergessen zu bewahren: „Ich habe dann sogar so etwas wie eine Sucht bekommen, was die Gemeindechronik betrifft.“

Das Sammeln der Daten erwies sich schließlich als überaus aufwändig. Für seine Recherchen war er u.a. in der Österreichischen Nationalbibliothek, in der ungarischen Nationalbibliothek in Budapest und in der Esterhazy-Bibliothek in Eisenstadt unterwegs. Weiters stöberte er in den Archiven des Landhauses und der eigenen Gemeinde nach Wissenswertem. So entstand schließlich in über zweijähriger Arbeit eine bunte Sammlung, die knapp 800 Jahre Zeitgeschehen der Marktgemeinde beleuchtet. Beginnend mit 1256, als Schwarzenbach Ungarn zugesprochen wurde, bis in die Jetztzeit.

Unzählige Fotos machen das Buch als Zeitdokument noch wertvoller. Zum Zustandekommen des Buches trugen viele Helfer mit dem zur Verfügung stellen von Fotos und Texten, der Hilfe beim Einscannen und vielem mehr bei.

Finanzielle Hilfe für das Projekt kam seitens der NÖ Dorferneuerung.