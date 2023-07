Lichtenwörther Hauptplatz ist fertig bis zum Kirtag

Die Arbeiten an der neuen Ortsdurchfahrt laufen auf Hochtouren – und im Plan, wie ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag der NÖN erklärt: „Die Pflasterarbeiten am Hauptplatz sollten bis Ende der Woche oder Anfang nächster Woche abgeschlossen sein. Bis zum Jakobikirtag am 22. und 23. Juli werden wir es auf alle Fälle schaffen.“ Danach gehe es mit der Hauptstraße, Rübenplatz & Co. weiter, das Megaprojekt soll bis zum Sommer im nächsten Jahr abgeschlossen sein.

Parallel dazu wird derzeit noch ein anders Projekt geplant: Die Gemeinde hat das ehemalige Gasthaus Rüel gekauft, dort soll – bis zum nächsten Frühjahr – der Bauhof umgesiedelt werden. „Die alten Räumlichkeiten sind einfach nicht mehr zeitgemäß“, so Manuel Zusag. Dazu soll eine neue Servicecard für die Grünschnittdeponie kommen: Die Bürger sollen in Zukunft quasi rund um die Uhr ihren Grünschnitt entsorgen können.