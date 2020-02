Wer übernimmt die Führung der Wiener Neustädter SPÖ? Eine Frage, die wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung am Montagabend nicht so leicht beantwortet werden kann. Denn nach dem Desaster bei der Wahl sitzt der Schock noch immer tief. Die NÖN führte in den letzten Tagen zahlreiche Gespräche mit SPÖ-Mitgliedern an der Basis.

Das Ergebnis: Wie es mit den Wiener Neustädter Genossen weitergehen soll, dazu gibt es viele Meinungen. Oft zu hören war die Forderung nach einer personellen Veränderung - eine klare Line gibt es aber nicht.

Stadträte sollen gehen

Fix dürfte sein, dass die bisherigen Stadträte Horst Karas, Wolfgang Scharmitzer und Martin Weber ihre Stadtratsposten nicht weiterführen werden, hinter Stadträtin Lidwina Unger steht noch ein großes Fragezeichen. Genauso wie hinter Parteichefin Magarete Sitz. Für einige Genossen ist es denkbar, dass Sitz auf eine Zeit begrenzt Parteichefin bleibt, um den „Nachwuchs“ heranzuführen.

„Magarete Sitz muss bleiben, damit wir nicht im Chaos versinken“, meint etwa ein SPÖ-Mitglied zur NÖN. Andere SPÖ-Mitglieder stehen für einen „kompletten Cut an der Spitze“, auch Sitz müsse gehen, weil sie maßgeblich Schuld an dem Wahl-Debakel hätte. Sitz wollte ihre Zukunft in der SPÖ im Gespräch mit der NÖN nicht näher definieren – das werde von der Sitzung am Montag abhängen. Zu den derzeitigen Stadträten meint sie: „Das Wahlergebnis zeigt, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können.“

Norbert Horvath wird Stadtrat

Doch wer soll die angeschlagene Partei in Zukunft übernehmen? „Da fällt mir niemand ein“, war in den Gesprächen der SPÖ-Mitglieder mit der NÖN oft zu hören, es gäbe keine Führungspersönlichkeit. Allerdings gibt es auf Nachfrage dann doch Namen, die öfters genannt werden.

Etwa jener es ehemaligen Gemeinderats Michael Rosecker, stellvertretender Leiter des Renner-Institus in Wien. Er gilt als Ideologe und Denker, polarisiert bei den SPÖ-Mitgliedern aber auch. Oft zu hören war auch der Name von Gemeinderat Norbert Horvath. Seine 60 Vorzugsstimmen für Listenplatz 2 sind zwar überschaubar, immerhin konnte er aber in seinen drei Josefstädter Sprengeln die SPÖ an der Spitze halten.

Horvath wird fix als zukünftiger Stadtrat gehandelt, gilt als Brückenbauer und ist auch bei ÖVP-Kollegen angesehen. Beide zeigen sich auf NÖN-Anfrage jedoch zurückhaltend. Michael Rosecker wolle den „Entscheidungen in den Gremien nicht vorgreifen“. Was für ihn allerdings feststeht: „Zum Weiterwurschteln haben wir keine Zeit mehr.“

Norbert Horvath sagt: „Bei der internen Neuausrichtung werde ich mich gerne sehr aktiv einbringen. Wenn es um Positionen geht, will ich den Gremien aber nicht vorgreifen.“ Wie für die NÖN intern zu hören war, gibt es aber noch einen anderen Kandidaten, der sowohl den Vizebürgermeister-Posten als auch die Parteispitze übernehmen soll. Eine entsprechende Namensliste wurde von der SPÖ-Führung am Samstag ausgearbeitet, sie soll den Mitgliedern aber erst in der entscheidenden Sitzung am Montag präsentiert werden - mehr wollte man der NÖN gegenüber nicht sagen.

Wittmann: "Alle müssen weg"

Während viele SPÖ-Mitglieder angesichts des Pulverfasses nur anonym mit der NÖN reden wollen, nimmt sich Peter Wittmann, ehemaliger Bürgermeister, Nationalrat und Bezirksparteichef, gewohnt kein Blatt vor den Mund. „Alle, die bei den letzten Wahlen für die Niederlagen verantwortlich sind, müssen weg.

Sie haben bewiesen, dass sie es nicht können. Auch Sitz muss nach dem katastrophalen Wahlkampf, in dem die Themen gefehlt haben, ihren Platz an der Spitze räumen. Es braucht einen vollkommenen Neuanfang.“ Eine Übergangsphase mit Sitz an der Spitze lehnt er ab: „Jetzt müssen Entscheidungen her!“

Hundsmüller sauer auf Wittmann

Verärgert auf Zwischenrufe wie jenem von Wittmann reagiert der derzeitige SPÖ-Bezirkschef Reinhard Hundsmüller, der im Moment intensiv an einer Lösung für die Stadt-SPÖ mitarbeitet. „Aus der Politik ausgeschiedene Mandatare, insbesondere wenn sie selbst viele Jahre Zeit hatten, die Politik zu gestalten und darüber hinaus in der Stadt schon einmal eine Wahl verloren haben, sollten sich mit öffentlichen Ratschlägen zurückhalten.

Damit würden sie ihrer Partei den größten Dienst erweisen. Nur die persönlichen Befindlichkeiten über die Medien zu transportieren und damit gezielt die rationale Aufarbeitung des Wahlergebnisses zu behindern, birgt die immense Gefahr in sich, dass die Stadtpartei in einem politischen Hiroshima endet.“



Für Hundsmüller sind derzeit beide SPÖ-Varianten (sofortiger Neustart oder geordneter Übergang) möglich. „Ein Sofortwechsel hätte den Charme, dass wir gleich durchstarten könnten. Allerdings bin ich für die Variante Sofortwechsel nur dann, wenn ein möglichst reibungsloser Übergang möglich ist. Wenn dies nicht möglich ist, würde ich der Variante Geordneter Übergang für einen Zeitraum von höchstens 2 Jahren den Vorzug geben, da man Stadtpolitik auch lernen muss.“

Uneinigkeit auch über ÖVP-Zusammenarbeit

Übrigens: Während sich Hundsmüller dezidiert für ein Arbeitsübereinkommen der SPÖ mit der Schneeberger-ÖVP ausspricht, war bei den NÖN-Umfragen bei den SPÖ-Mitgliedern auch hier eine 50:50-Meinung herauszuhören. „Damit würden wir endgültig untergehen“, so der Tenor von einigen Mitgliedern, „da könnten wir auch unsere Themen umsetzen“, sehen andere ein Arbeitsübereinkommen positiv.

Fix ist für viele: Die SPÖ-Sitzung am Montagabend (angekündigt hat sich auch SPÖ-NÖ-Chef Franz Schnabl) wird nicht ohne Streit bleiben – einige Parteimitglieder haben bereits der NÖN gegenüber harte Wortmeldungen angekündigt.