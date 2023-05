Wiener Neustädter Sparkasse bedankte sich mit Get-Together

Vertreter von A bis Z strömten vergangenen Donnerstagabend in den Sparkassensaal, denn die Sparkasse lud zum Get Together, um Danke zu sagen. Von Kultur, Sport, Bildung, sozialen und karitativen Einrichtungen bis hin zu Umwelt-, Blaulicht- und Hilfsorganisationen war alles vertreten.

Den Anfang machten die Musiker von „Variachello“, Stefan Teufert und Julia Kräuter, mit einer Welturaufführung einer Komposition von Maria Salamon. Durch den Abend und die Bühnentalks mit Sparkassenpräsidentin Andrea Klemm und den Vorständen Klaus Lehner und Christian Spitzer führten Noch-Marketingleiter Toni Urban und seine Nachfolgerin Karin Rettenbacher. Auch ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bezirkshauptmann Markus Sauer unterstrichen die Wichtigkeit der Aufgaben der Funktionäre und Freiwilligen.

Untermalt wurde der Abend von Auftritten des Kindertheaters International mit Szenen aus „My Fair Lady“, einer flotten Tanznummer von UTSC Dancefire, dem Lemour Physical Theatre sowie dem Ensemble des Theaters im Neukloster mit einer Szene aus dem aktuellen Musical „Percy Jackson“.

Der Einladung folgten u.a. auch SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger sowie Grünen-Stadträtin Selina Prünster.

