„Vengaboys“ und Festival in Wr. Neustadt

Vengaboys, Farben-Festival und Party wartet am 12. und 13. August am Freigelände der Arena Nova auf seine Besucher. „Wir erwarten über 4.000 Leute an zwei Tagen“, freut sich Fabian Blochberger vom Veranstalterteam auf das Wochenende.

Auf Zeitreise mit den Vengaboys

Den Anfang macht am Freitag, dem 12. August, das „Zeitreise Open Air“. Für eine exklusive Show und ordentlich Stimmung sorgt der 90er-Partyact „Vengaboys“. Mit dabei haben sie unter anderem ihren Nummer 1 Hit „Boom, Boom“ sowie „We‘re going to Ibiza“. Einlass und Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Infos gibt‘s unter www.zeitreiseparty.at

Am Samstag, dem 13. August, startet man dann mit dem „HOLI Festival der Farben“. Beginn und Einlass ist um 14 Uhr. Begleitet wird das Festival von Österreichs Top-DJs und Acts, während die Besucher von zehn runterzählen, um dann in eine riesige bunte Farbwolke einzutauchen. Mehr dazu unter https://holiopenair.at Die Veranstaltung endet um 20 Uhr. Den krönenden Abschluss findet man gleich nach dem „HOLI“ um 21 Uhr bei der „PROJECT XX“-Party. Der Name ist Programm, denn die größte Party Wiener Neustadts ist angelehnt an den Film „Project X“ und wird vom originalen „Project X“-Team aus Amerika unterstützt. Die Party des Films wird in der Arena Nova nachgebaut.

Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es bei oeticket und eventjet zu kaufen.

Zudem verlost die NÖN für jedes Event je 4x2 VIP-Tickets. Einfach eine Mail mit dem jeweiligen Eventnamen (Zeitreise, HOLI oder Project XX), Namen und Telefonnummer bis 5. August an redaktion.neustadt@noen.at.

