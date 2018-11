Das Interesse an der Inszenierung der Jungtalente war groß und lockte viele Besucher in das Passionsspielhaus. Stocker im Anschluss an die Aufführung: „Es war super, das erste Mal vor einem so großen Publikum zu spielen. Es war eine große Erfahrung für meinen weiteren künstlerischen Lebensweg, weil ich durch die ganze Organisation beispielsweise das Einstudieren mit den Licht-, Ton- und Bühnentechnikern die Organisation rund um die Schauspieler sowie das Regieführen mit der Unterstützung von Gerd Weigel viel lernen konnte“, so Stocker.

Kalwach und er sind sich einig, dass das Publikum zu Beginn eine gewisse Gewöhnungsphase an das Stück brauchte. „Kaum waren die ersten Minuten vergangen, hat sich das Publikum nach und nach immer mehr getraut, zu lachen. Das hat mich wirklich sehr gefreut“, so Kalwach. Beide freuten sich über den Zuspruch aus dem Publikum – und dass es eine Aufführung „ohne jegliche Patzer und Hoppalas“ wa