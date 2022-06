Bezirk Wr. Neustadt: Öffi-Bilanz bringt Licht und Schatten

Werbung

Mit der Errichtung zwei neuer Bushaltestellen im Sommer 2021 in der Gemeinde Hollenthon, wollte man einen Beitrag zum öffentlichen Verkehr leisten. Aufgegangen ist dieser Plan aber nur in der Theorie. Denn die Fahrgastzahlen sind alles andere als berauschend. „Corona hat den öffentlichen Verkehr stark beeinträchtigt. Aber man merkt, dass sich jetzt schön langsam etwas tut“, blickt ÖVP-Bürgermeister Manfred Grundtner optimistisch in die Zukunft, vor allem wenn er an die immer mehr steigenden Spritpreise denkt. Als Gewinner der neuen Busverbindungen sieht Grundtner vor allem Schüler, aber auch Pendler.

„Corona hat den öffentlichen Verkehr stark beeinträchtigt.“

Mit dem Problem, zu wenig Fahrgäste zu haben, kämpft man auch in der Gemeinde Wiesmath, wie ÖVP-Ortschef Erich Rasner bestätigt. Hier kommen hin und wieder kostengünstigere Kleinbusse zum Einsatz. Das könne aber nicht immer realisiert werden, betont der Bürgermeister.

Ganz anders sieht die Situation direkt in der Stadt aus. Hier sind zu gewissen Stoßzeiten hunderte Menschen unterwegs. Einer, der sich zwei bis drei Mal pro Woche mitten im Geschehen befindet, ist der Wiener Neustädter Franz Robotka. Er muss von Wiener Neustadt nach Wien in den 1. Bezirk. „Vor Corona pendelte ich fünf Tage pro Woche nach Wien. Danach hat mein Arbeitgeber auf 50 Prozent Homeoffice umgestellt“, erzählt der Versicherungs-Mathematiker. Für ihn stellte das eine enorme Erleichterung dar, denn aus seiner Sicht haben sich die Bedingungen im öffentlichen Verkehr in den letzten Jahren kaum verbessert.

Was er sich wünschen würde? „Dichtere Intervalle und bessere Abstimmung auf die Bahn bei den Wiener Neustädter Bussen. So könnte man leichter auf wenig frequentierte Züge ausweichen“, meint Robotka.

Franz Robotka pendelt zwei bis drei Mal die Woche nach Wien. Foto: Redaktion Wr. Neustadt

Eine Sache, die sich aber definitiv verbessert hat, ist aus seiner Sicht das Klimaticket: „Ich habe eines für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Bereits bei wenigen Fahrten im Monat ist das Klimaticket günstiger als Einzelfahrten!“

Klimaticket lohnt sich für Studenten & Arbeiter

Ähnlich sieht das der Sollenauer Student Sakip Mercan. Er fährt für sein Studium drei Mal pro Woche nach Wien – und das mit dem Jugend-Klimaticket.

Der Sollenauer Sakip Mercan fährt drei Mal wöchentlich nach Wien. Foto: Redaktion Wr. Neustadt

„In meinem Fall ist es aus finanzieller Sicht am sinnvollsten. Und abgesehen davon, dass es sich zum Pendeln an die Uni auszahlt, kann ich auch noch andere Zugfahrten in Anspruch nehmen“, zeigt er sich von diesem Angebot begeistert.

Mehr Züge zu den Stoßzeiten

Generell sei für ihn das Pendeln aber ein großer Aufwand, denn es „nimmt relativ viel Zeit in Anspruch“. Und verbessert hat sich in seinen Augen am Angebot ebenfalls nicht viel. „Man könnte die Häufigkeit der Züge und ihre Größe den Stoßzeiten und der Fahrgastzahl anpassen“, schlägt er vor. Denn zu bestimmten Zeiten seien diese „stark überfüllt“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.