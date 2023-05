Katholische Mittelschulverbindungen in Wiener Neustadt

Der Pennälertag ist die größte Veranstaltung des Dachverbandes katholisch, österreichischer Mittelschulverbindungen. Bei der Jahreshauptversammlung kommen von 26. bis 29. Mai tausende Mitglieder des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (MKV) und zahlreiche Besucher in Wiener Neustadt zusammen. Organisiert wird der Pennälertag 2023 mit maßgeblicher Unterstützung der katholisch österreichischen Studentenverbindung Babenberg Wiener Neustadt. Die Stadt ist damit, nach 1964, zum zweiten Mal Austragungsort der größten couleurstudentischen Veranstaltung Österreichs.

“Wir haben für Couleurstudentinnen und Couleurstudenten ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem auch die Wiener Neustädter Innenstadt und das kulturelle Angebot nicht zu kurz kommen. Durch mehr als 2.000 Besucher stellt der Pennälertag auch einen wichtigen wirtschaftlichen Aspekt für die Stadt dar. Wir arbeiten hierfür eng mit zahlreichen lokalen Unternehmen zusammen", so Christoph Gamauf, der Hauptverantwortliche für die Organisation des Pennälertag 2023.

„Es ist besonders schön, dass gerade meine Heimatstadt die Allzeit Getreue der Austragungsort des Pennälertages 2023 ist.”, berichtet Moritz Mittermann, Bundesjugendobmann des MKV und betont weiters: „Bereits seit ich der Babenberg Wiener Neustadt beigetreten bin, stellt der Pennälertag für mich jährlich eines der Highlights dar. Es werden für unseren Verband wichtige Beschlüsse innerhalb der Jahreshauptversammlung gefasst und lebenslange Freundschaften geschlossen. Der Pennälertag ist das Ereignis, bei dem man immer wieder Freunde aus ganz Österreich trifft.”

Als einer der Höhepunkte des Rahmenprogramms konnte mit Unterstützung der FernFH ObstdG Markus Reisner, für einen Vortrag zur aktuellen Situation in der Ukraine gewonnen werden. Den Höhepunkt des Festprogramms bildet die Freiluftmesse am 28. Mai mit Militärbischof Werner Freistetter im Garten des Neuklosters und die anschließende Abschlussveranstaltung - der Festkommers in der Arena Nova.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.