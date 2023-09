Direktorin Elisabeth Grafl nimmt Abschied

Rund 370 Schüler plus Eltern, 30 Lehrer und bis zu 17 Klassen hat Elisabeth Grafl mit all ihren Problemen aber auch Freuden alljährlich durchs Schuljahr begleitet. Im Schuldienst ist sie seit 1980, wo sie als katholische Religionslehrerin „in fast allen Neustädter Volksschulen“ begann. Seit dem Herbst 1997 war sie Volksschullehrerin und ab Dezember 2003 Schulleiterin in der Wehrl-Schule Nord. „Zum 50. Geburtstag 2011 wollte ich dann noch einmal eine neue Herausforderung“ und so übernahm sie im September 2012 die Leitung der viel größeren Pestalozzi-Schule.

Die sie im Oktober an Bianca Stiegler übergibt, mit der gemeinsam sie nun noch die ersten Semesterwochen arbeitet. „Das Schönste ist für mich das Gefühl, dass hier ein gutes Team arbeitet und ich gehe beruhigt, weil ich weiß, dass die Schule läuft, ich bin sicher, dass es gut weiter geht.“

Das Beste am Beruf der Volksschul-Direktorin ist zu beobachten, wie aus den kleinen Zwergerln in der ersten Klasse selbstbewusste Gymnasiasten werden, „das ist immer wieder schön zu sehen“, so Grafl. Auch, dass man etwas bewegen und weiter entwickeln kann und ständig mit Menschen zu tun hat, hat ihr an der Schulleitung gefallen und „natürlich, dass das, was man tut, Sinn macht.“

Herausfordernd war „das Gefühl, dass man zehn Sachen gleichzeitig machen sollte“ und herauszufinden, was gerade am Wichtigsten war. „Für mich hat sich gezeigt, dass gute Kommunikation sehr hilfreich ist, auch um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Als Direktor muss man viele verschiedene Charaktere, Ansprüche, Talente und Perspektiven unter einen Hut bringen, um gemeinsame Schritte zu tun und dass ist uns ganz gut gelungen.“

„Freue mich, dass der Wecker nicht mehr läutet!“

Trotz mancher rechtlicher Stolpersteine wie sie meint: „In unserem Bildungssystem stehen die Kinder leider nicht im Mittelpunkt. Viele Vorschriften und Regeln dienen nicht dem Wohl des Schülers. Es wäre aber wichtig, dass alle, die mit dem System zu tun haben, das Wohl der Kinder als Ziel haben!“

Und worauf freut sich eine Schuldirektorin im Ruhestand? „Am meisten darauf, dass der Wecker nicht mehr läutet!“ Daneben auf mehr Zeit für Bewegung und Hobbys wie Lesen, Musizieren, „ich möchte wieder mehr Querflöte üben“, und auf viel Zeit für die „lieben Menschen in meinem Leben.“ Nachsatz: „Fad wird mir sicher nicht!“