Juwelier Puntigam: Abschied aus der Innenstadt mit Jahresende

Uhren, Schmuck und mehr: Seit fast 55 Jahren ist das Juweliergeschäft Puntigam am Beginn der Fußgängerzone Herzog Leopold Straße zu finden. „Meine Eltern haben das Geschäft im März 1969 aufgesperrt. Ich war schon als kleines Kind ständig im Geschäft und habe es auch später übernommen“, erzählt Inhaberin Michaela Richter-Puntigam bei einem Besuch der NÖN.

Seit 1971 dabei ist Hermine Dinhopl, die dort ihre Lehre absolvierte, bis heute geblieben ist und jetzt ebenfalls in Pension geht. „Wir sind wie eine Familie“, sind sich die Damen einig. Ein Überfall blieb dem Juweliergeschäft in all den Jahren erspart, jedoch versuchten Einbrecher ein paar Mal ihr Glück. Zuletzt im Februar des heurigen Jahres, allerdings scheiterte der Kriminelle mit seinem Hammer an der Panzerglasscheibe.

„Insgesamt war es war eine sehr schöne Zeit, das Geschäft läuft auch nach wie vor gut. Aber irgendwann ist auch Schluss, ich will das Leben genießen“, blickt Michaela Richter-Puntigam ihrem Ruhestand mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Da das Geschäft nicht übernommen wird, wird mit Ende des Jahres geschlossen. Bis dahin läuft ein Abverkauf.