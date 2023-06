35 und 36 Jahre Unterricht: Lanzenkirchner Lehrerinnen nehmen Abschied

Über drei Jahrzehnte lang lehrten Magdalena Karner und Ulrike Gschaider an der Neuen Mittelschule. Nun heißt es schweren Herzens Abschied nehmen für zwei Lehrkräfte, die seit 1987 und 1988 sogar den jetzigen Katzelsdorfer ÖVP-Bürgermeister, Michael Nistl, unterrichteten.

„Für mich war Lanzenkirchen aufgrund meiner Großeltern schon immer meine zweite Heimat“, erzählt Ulrike Gschaider, die auf Deutsch und Geschichte spezialisiert ist, und nach Stationen in Schwechat und Oberwaltersdorf nach Lanzenkirchen kam. Kollegin Leni Kastner heiratete in die Gemeinde und wurde deshalb versetzt, ihre Schwerpunkte liegen auf Mathematik, Geografie und Biologie.

Kastner, die auch durch ihr Engagement im Pfarrgemeinderat ortsbekannt ist, erinnert sich an die schönsten Momente ihrer Laufbahn: „Wenn die Kinder sich gefreut haben, weil sie etwas verstanden haben, einem etwas Privates anvertraut haben oder nach Abschluss noch Kontakt halten wollten, ging mir das Herz auf“. Gschaider nennt dieselben Glücksmomente, möchte aber noch etwas hinzufügen: „Wenn man nach all den Jahren sieht, was aus den ehemaligen Schülern geworden ist, erfüllt einen das mit Stolz. Ich habe zum Beispiel Andreas Schöberl und Michael Nistl unterrichtet“.

Auf die Frage, welche Fähigkeiten ein guter Lehrer mitbringen müsse, stoßen die beiden ins selbe Horn. „Empathie, Verständnis für die Kinder, Liebe für den Beruf, fachliche Kompetenz und Ehrlichkeit sind als Lehrkraft wichtig“, akkordieren die Pädagoginnen. Der Abschied falle sowohl für Gschaider als auch für Karner emotional aus. Von Langeweile wird die Pension für Magdalena Karner allerdings nicht gezeichnet sein: „Ich bin mir unsicher, wie ich die freie Zeit nutzen werde. Durch den Haushalt und die Pfarre, wo ich weiterhin aktiv sein werde, ist weiterhin genug zu tun.“