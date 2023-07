Ein Abschied mit gemischten Gefühlen im Landesklinikum Wiener Neustadt

„Ich freue mich auf meine Pension, aber leicht fällt es mir trotzdem nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen sind für mich in all den Jahren zu Freunden geworden und der Gedanke, sie nicht mehr so regelmäßig um mich zu haben, geht mir nahe“, erklärt Warschilka, warum er seinem Pensionsantritt mit gemischten Gefühlen entgegensieht.

Der Pflegeassistent war die letzten zehn Jahre Teil des Pflegeteams der chirurgischen Abteilung im Landesklinikum Wiener Neustadt. „Man kann mich als spätberufene Pflegeperson bezeichnen. Ich habe mich mit 51 Jahren dazu entschieden umzusatteln und die Ausbildung zum Pflegeassistenten in Angriff zu nehmen. Eine Entscheidung, die ich nicht einen Tag bereut habe!“, so der Neo-Pensionist.

„Ich bin nur deshalb so ein guter Krankenpfleger geworden, weil ich ein großartiges Team um mich hatte. Ich durfte so viele Erfahrungen sammeln und mir so viel Wissen aneignen. Gerade im Bereich der Chirurgie ist man mit viel konfrontiert, da ist der gegenseitige Rückhalt extrem wichtig“, so Warschilka weiter. „Ich bin jeden Tag mit Freude zur Arbeit gekommen. Auch wenn es oft herausfordernd war und wir sehr viel zu tun hatten, wusste ich immer, dass wir das gemeinsam – als Team – schaffen.“

Pflegedirektorin Christa Grosz zeigte sich bei der Verabschiedung ihres Mitarbeiters gerührt: „Herr Warschilka ist eines der besten Beispiele dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur ihre Arbeit erledigen, sondern sehr viel Emotion und gute Energie für die Kolleginnen und Kollegen und die Patientinnen und Patienten hierlassen. Pflegepersonen wie er zeigen, dass es nie zu spät ist, einen neuen Weg in Richtung Pflege einzuschlagen. Ich wünsche ihm für den Ruhestand alles erdenklich Gute und bin mir sicher, dass der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen nicht abreißen wird.“