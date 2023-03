Elisabeth Berger: Leben für die Lehre in der Pflegeschule Wr. Neustadt

Vier Jahrzehnte lang war Elisabeth Berger am Landesklinikum Wiener Neustadt tätig, davon über 20 Jahre lang als Pädagogin an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuKPS). „Frau Berger hat in all den Jahren immer 100 Prozent gegeben und sich aktiv für die Weiterentwicklung der Auszubildenden eingesetzt. Die gemeinsame Zeit war ein Geschenk und wir wünschen ihr für den Ruhestand alles erdenklich Gute“, sagt Waltraut Leitner, Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule.

Elisabeth Berger startete ihre Karriere am Landesklinikum im Jahr 1978. „Es hat sich in all den Jahren viel verändert und das ist auch gut so“, so Berger bei ihrer Verabschiedung: „Ich freue mich natürlich auf meinen Ruhestand, aber es wird trotzdem eine Umstellung werden. Ich war gerne Teil des Landesklinikums und habe meine Aufgaben als Pädagogin immer gerne erfüllt.“

Für den Herbst hat die Neo-Pensionistin bereits eine Reise nach Südengland geplant, auch eine Motorrad-Tour entlang der österreichischen Grenze steht in diesem Jahr noch auf dem Programm.

