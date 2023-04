Langjährige Mitarbeiterinnen im Klinikum Wr. Neustadt verabschiedet

Viele Jahre haben sich die Damen um ihre Patientinnen und Patienten gekümmert, nun ist es Zeit für Familie und Hobbies. „Da denkt man sich, es ist noch viel Zeit bis zur Pension und plötzlich ist sie da. Das ging jetzt doch etwas sehr schnell“, gesteht Pflegeassistentin Angelika Windisch im Rahmen ihrer Verabschiedung mit ein wenig Wehmut.

Sie hat fast 20 Jahre im Team der Abteilung für innere Medizin, Kardiologie und Nephrologie verbracht und ist sicher: „Ich werde vor allem meine Kolleginnen und Kollegen und die Patientinnen und Patienten vermissen. Meine Arbeit habe ich immer sehr gerne gemacht. Das wird mir fehlen.“ Trotzdem freut sich Windisch auf den neuen Lebensabschnitt, den sie vor allem für ihre Enkelkinder und die Gartenarbeit nutzen möchte.

Unterwegs mit dem Klima-Ticket

Die Enkelkinder stehen neben dem Reisen auch bei DGKP Doris Straka im Fokus. „Ich habe mir ein Klimaticket gekauft und genieße es, jetzt die Möglichkeit zu haben, spontan wo hinfahren zu können. Wenn das Wetter passt, wird einfach ein Tagesausflug gemacht“, freut sich die aktive Pensionistin, die seit 2004 im Landesklinikum Wiener Neustadt tätig war. „Was mir ganz besonders in Erinnerung bleibt, sind die vielen Momente, in denen man sich mit den Patientinnen und Patienten über jeden noch so kleinen Fortschritt gefreut hat. Auf der Neurologie lernt man die Bedeutung von sonst selbstverständlichen Handlungen wie z.B. selbstständig zu essen, erst richtig zu schätzen. Es ist ein ganz besonderer Moment, wenn Patientinnen und Patienten alltägliche Dinge wieder selbst übernehmen können. Für mich war es immer ein unbeschreibliches Gefühl, an diesen Erfolgen beteiligt zu sein“, so Straka.

Erinnerung an Patienten

So manche Patientin und so mancher Patient bleiben den Pflegepersonen ein Leben lang in Erinnerung. So kann sich Pflegeassistentin Angelika Windisch noch gut an eine Dialyse-Patientin erinnern. „Das war eine so besondere und liebe Frau. Gewisse Patientinnen und Patienten rufen einem in Erinnerung, warum man sich für eine Tätigkeit in der Pflege entschieden hat – an sie erinnert man sich besonders gerne“, verrät sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Mehr Zeit mit den Enkelkindern

Die Dritte im Bunde der frischgebackenen Pensionistinnen des Landesklinikums Wiener Neustadt ist DGKP Maria Haider. Sie startete im Jahr 1980 im Klinikum und war in den über vier Jahrzehnten auf mehreren Abteilungen immer mit viel Herz für die Patientinnen und Patienten da. Die letzten neun beruflichen Jahre verbrachte Haider als Teil der Unfallambulanz. Ihren Ruhestand wird auch sie vor allem dazu nutzen, mehr Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen.

Dank an die Mitarbeiterinnen

„Der Abschied von MitarbeiterInnen, die in den Ruhestand wechseln, ist immer mit vielen Emotionen verbunden. Es ist schön zu sehen, wie viel Liebe zum Beruf da ist und es freut mich zu spüren, wie sehr unsere MitarbeiterInnen ihre Tätigkeit mit Freude ausüben. Ich bedanke mich deshalb ganz herzlich für die Zeit, die unsere Neo-Pensionistinnen uns im Landesklinikum Wiener Neustadt gewidmet haben und die viele positive Energie, die sie ihrem Team, den PatientInnen und auch den BesucherInnen entgegengebracht haben. Ich wünsche ihnen eine herrliche Zeit in der Pension und viele schöne Stunden mit ihren Familien“, verabschiedete Pflegedirektorin Christa Grosz die frischgebackenen Ruheständlerinnen im Namen des Landesklinikums Wiener Neustadt.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.