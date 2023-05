Reinhard Pieber nach 45 Jahren an der MilAk Wr. Neustadt verabschiedet

45 Jahre hat Oberst Reinhard Pieber an der Militärakademie gedient. Zuerst als Schüler am Militärrealgymnasium, dann während der Ausbildung zum Offizier und schließlich als Offizier in unterschiedlichsten Funktionen hat der gebürtige Steirer sein Berufsleben in Wiener Neustadt verbracht. Natürlich hat er auch seinen Lebensmittelpunkt schon vor langer Zeit nach Wiener Neustadt verlegt, wo er in mehreren Vereinen und Organisationen aktiv tätig ist. Kürzlich wurde er nun von Akademiekommandant Karl Pronhagl in den Ruhestand verabschiedet. Wer Pieber aber kennt, weiß, dass es eher ein „Unruhestand“ werden wird.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.