Am Freitagnachmittag wurde die 49-jährige Zweiradfahrerin in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Sie war zuvor auf der B21 in Pernitz mit dem Auto einer 67-Jährigen zusammengekracht.

Die einheimische Wagenlenkerin dürfte die Bikerin bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz übersehen haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.