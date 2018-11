Seit vergangenem Donnerstag ist der ADEG in der Hauptstraße wieder geöffnet. Geführt wird das Geschäft von der ortsansässigen 28-jährigen Jungunternehmerin und Zweifach-Mutter Beate Pachler gemeinsam mit ihrem Mann Alexander.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau wollte sich schon immer selbstständig machen: „Ich war nach meiner Lehrzeit Marktleiterin bei Nah & Frisch und freue mich, nun meinen eigenen Markt eröffnen zu können“, so Pachler. „Ich habe alles so hergerichtet, wie ich es gerne hätte, und konnte meine Ideen verwirklichen“, freut sich die Kauffrau. Sie findet es schön, wenn man die Familie kennt, die hinter dem Geschäft steht, deshalb wäre für sie ein anderer Standort nicht in Frage gekommen. Regionalität wird von der Kauffrau groß geschrieben: „Mir taugt das, wenn ich weiß, wo etwas herkommt, ich die Leute kenne, die hinter ihrem Produkt stehen. Man kann sagen, die Hendeln, dessen Eier wir verkaufen, kenne ich persönlich“, sagt Pachler schmunzelnd, „Zurzeit werden rund 40 Produkte von zehn lokalen Lieferanten angeboten, wir wollen das aber stetig ausbauen.“

Das Team besteht aus acht Mitarbeitern, die ihren Kunden zur Seite stehen und auch gerne Sonderbestellungen erfüllen. „Wir sind mit dem Start sehr zufrieden und haben unsere Ziele in den ersten Tagen übertroffen. Natürlich hoffen wir, dass wir weiterhin so gut angenommen werden“, sagt Pachler.