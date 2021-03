Bevor sie 2017 ihre Lehrausbildung startete, habe sie sich nicht so recht vorstellen können, eines Tages im Lebensmittelhandel zu arbeiten, erinnert sich Vanessa Kien: „Penny hat mich aber interessiert, deswegen habe ich mich beworben. Klein, familiär – das war eher meins.“

Recht familiär war es tatsächlich von Anfang an, erzählt Kien im Gespräch mit der NÖN: „Ich kannte die damalige Filialleitung schon, weil wir in die selbe Klasse gegangen sind. Sie hat mich gefördert, hat mir alles gezeigt. So konnte ich im ersten Lehrjahr schon die Tagesvertretung übernehmen.“

Zug um Zug übernahm Kien noch während der Lehre mehr Verantwortung, im dritten Lehrjahr war sie bereits Stellvertreterin der Filialleiterin. Als diese im Konzern aufstieg, war Kien eine logische Kandidatin für die Nachfolge. Weil sie noch im dritten Lehrjahr war, konnte sie den Job noch nicht übernehmen – als wenig später jedoch die neue Filialleitung kündigte, hatte Kien die Lehre abgeschlosen und erhielt den Job.

Seit einem Jahr führt sie nun das Team mit sieben Mitarbeitern. „Wir haben Spaß, auch in schwierigen Zeiten wie jetzt. Wir motivieren uns gegenseitig, wir packen das gemeinsam.“ Der Standort in ihrem Heimatort ist ein großes Plus, sagt Kien: „Ich kenne die Leute im Ort, das ist etwas anderes, wenn man ins Geschäft geht und vertraute Gesichter sieht.“ Nach Höherem strebt sie trotz ihres bislang steilen Aufstiegs derzeit nicht: „Als Filialleiterin bin ich sehr zufrieden. Ich möchte bei meinen Leuten bleiben, im Team sein, das will ich nicht hergeben.“