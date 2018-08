In der Hauptstraße könnten in naher Zukunft die Bagger anrollen: Aus dem Volksbank-Gebäude soll ein Multifunktionsobjekt werden. Die Volksbank selbst will künftig nur noch das Erdgeschoß nutzen. Für die Obergeschoße (288 m2 bzw. 155 m2), die für das Tagesgeschäft der Bank nicht mehr benötigt werden, sucht man einen oder mehrere Partner.

„In der Verantwortung, die wir für die Region spüren, möchten wir keine Räume leer stehen lassen. Durch die Neukonzeption wird die Region des Piestingtales und der Standort der Volksbank Pernitz gestärkt. Damit können wir Unternehmen und Freiberuflern Flächen an diesem attraktiven zentralen Standort anbieten“, sagt Martin Heilinger, Regionaldirektor für das Industrieviertel und selbst ehemaliger Geschäftsleiter der Volksbank Piestingtal.

Filialleiter Thomas Krenn und Martin Helinger, Regionaldirektor für das Industrieviertel. | Hacker-Walton

Man wäre, sagt Heilinger, aber auch offen für einen Investor, der das Gebäude kaufen und adaptieren will – „in diesem Fall würde sich die Volksbank mit einem langfristigen Vertrag einmieten. In den nächsten 20 Jahren wird sich an unserem Standort hier nichts ändern“.

Deswegen will man im Erdgeschoß auch umbauen, wie Filialleiter Thomas Krenn sagt: „Wir investieren in unseren Standort in Pernitz und beleben damit das Wirtschaftsleben in der Region. Frei nach dem Motto: ,Vielfältige Beratung unter einem Dach‘.“