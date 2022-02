Wintersport-Saison am Unterberg läuft

Am Freitag der vergangenen Woche war es so weit: Das Schigebiet Unterberg startete in die Wintersaison. Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen ist es gut möglich, im Naturschnee Schwünge zu ziehen. „Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich“, heißt es seitens der Betreiber, „Tickets gibt es an der Kassa am Parkplatz Drahtal.“

Allerdings gilt es, einige Regeln zu beachten: Während der Liftbetriebszeiten von 8 bis 16 Uhr gilt für den Zutritt zum Schigebiet die 2G-Regel (geimpft oder genesen), Kinder bis zwölf Jahren benötigen keinen Nachweis, für schulpflichtige Kinder bis 15 Jahren gilt der Ninja-Pass. In dieser Zeit ist ein Ticket pro Person erforderlich – das gilt nicht nur für Skifahrer und Snowboarder, sondern auch für Tourengeher, Schneeschuhgeher, Wanderer. In dieser Zeit muss man allerdings keine zusätzliche Parkgebühr bezahlen.

Außerhalb der Liftbetriebszeiten (16 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 22 Uhr) ist das Tourengehen, Schneeschuhgehen, Wandern etc. ohne 2G-Nachweis erlaubt. Aktuelle Infos zu Zutritt und Wetter gibt es im Internet: www.schigebiet-unterberg.at.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren