Sandra Horvath ist neue Amtsleiterin in Walpersbach

Nach 36 Jahren als Amtsleiterin ging Elisabeth Hafenscher in Pension. In all diesen Jahren war sie stets freundlich und hilfsbereit und mit vollem Engagement für die Anliegen der Gemeindebürger da. Mit ihrem großen fachlichen Wissen unterstützte sie nicht nur Altbürgermeister Franz Breitsching sondern auch noch den neuen Ortschef Peter Lielacher und den gesamten Gemeinderat.

An ihrem letzten Arbeitstag kamen die Gemeindebediensteten geschlossen in das Gemeindeamt, um sich bei ihr, für ihre Tätigkeiten, persönlich zu bedanken. In dieser feierlichen Runde bedankte sich genauso Ortschef Peter Lielacher mit den Worten: "Für die vorbildliche Führung der Gemeinde in all diesen Jahren, für dein aufopferndes Engagement, für deine ständige Erreichbarkeit und für den stets freundlichen und hilfsbereiten Umgang mit den Gemeindebürger - möchten wir uns bei dir bedanken."

Die Amtsleitung wurde von Sandra Horvath übernommen. Dabei wurde sie im April 2021 für diese Tätigkeit in den Gemeindedienst aufgenommen, legte bereits die Dienstprüfung für den Gemeindedienst ab, und hatte somit bereits die Möglichkeit sich für diese Tätigkeit als Amtsleiterin einzuarbeiten.

