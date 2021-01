Vergangenes Wochenende war es auch in der Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt Zeit für die Feuerwehrwahlen. Die machte am Samstag den Beginn und es gab einige Änderungen im Kommando. Johann Luckerbauer dankte nach seiner zehnjährigen Amtszeit als Kommandant ab und der bisherige Stellvertreter Martin Maurer rückte als Nachfolger an seine Stelle. Dieser wurde mit 53 Stimmen von 53 anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt und sein neuer Vize Herbert Hofer erhielt 48 Stimmen. Als Leiter des Verwaltungsdienstes wurde Hannes Luckerbauer bestellt.

Wahl bei der FF Maltern: ÖVP-Ortschef Thomas Heissenberger, Verwalter Ronald Beiglböck, Christoph Dorner, Vizekommandant Andreas Wieser, Ernst Beiglböck und Kommandant Klaus Beiglböck. Feuerwehren

Im Festsaal Hochneukirchen setzte die FF Maltern die Wahlen am Sonntag fort. Kommandant Klaus Beiglböck wurde von allen 49 anwesenden Mitgliedern in seinem Amt bestätigt und Andreas Wieser rückt mit 47 Stimmen als neuer Stellvertreter an seine Seite. Er beerbt Ernst Beiglböck. Der bisherige Leiter des Verwaltungsdienstes Ronald Beiglböck wurde wiederbestellt.