Neustädter NEOS wollen „Bürokratiemonster“ aus der Schule vertreiben

Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres haben die NEOS eine Petition gestartet, mit der sie das „Bürokratiemonster“ aus Niederösterreichs Schulen vertreiben wollen. „Unzählige Vorschriften, Listen und Formulare rauben den Lehrkräften täglich den letzten Nerv. Vor allem aber fehlt es ihnen an Zeit, sich um die Schülerinnen und Schüler zu kümmern“, so Gemeindesprecher Bernhard Lutzer, der mit seinem Team in Wiener Neustadt um Unterschriften warb. Mitte der Woche waren – im ganzen Land – bereits rund 1.000 zusammengekommen.

Einer Umfrage zufolge, die Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag der NEOS durchführte, sehen 76 Prozent der befragten Lehrkräfte administrative Aufgaben und Bürokratie als größte Zeitfresser. Dadurch würden persönliche Gespräche oder die individuelle Förderung der Kinder in den Hintergrund rücken. Die Petition kann unter www.buerokratiemonster-stoppen.at unterzeichnet werden.