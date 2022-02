Bezirk Wiener Neustadt: Pandemie als Bremse

Am 20. März stehen in Niederösterreich die Pfarrgemeinderatswahlen an. Nicht immer ist es leicht, dafür Kandidaten zu finden. „Da einige von den alten Pfarrgemeinden wegfallen, wird es schwierig, neue Kandidaten zu finden. Das ist die eine Herausforderung.

„Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich zur Verfügung stellen“ Raimund Beisteiner

Dazu kommt, dass wir durch die Pandemie die jungen Leute verloren haben und der Pfarrgemeinderat verjüngt gehört“, sagt Pfarrer Franz Pfeifer (Pfarren Hochwolkersdorf und Schwarzenbach). „Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich zur Verfügung stellen“, sagt auch Pfarrer Raimund Beisteiner aus Wiesmath. „Es war schon bei der letzten Wahl schwierig, und jetzt ist es durch die Corona-Zeit noch schwieriger. Die Leute wissen nicht, was wird von mir verlangt, was kommt auf uns zu – das ist schon bremsend.“

„Ich war jetzt vier Perioden dabei und habe vier Pfarrer miterlebt“ Manfred Korzil

Veränderungen im Pfarrgemeinderat stehen in Wiener Neustadt an. Etwa im Neukloster. Nach zwei Jahrzehnten beendet Manfred Korzil dort seine Tätigkeit als Pfarrgemeinderat. „Ich war jetzt vier Perioden dabei und habe vier Pfarrer miterlebt“, erzählt er der NÖN. Ganz zurückziehen will er sich aber nicht. Korzil will weiterhin in der Pfarrgemeinde mitarbeiten und -wirken. Warum er sich dazu entschied, Pfarrgemeinderat zu werden?

„Ich war immer engagiert im Neukloster, wie auch meine Frau. Nachdem unsere Kinder geboren waren, wollten wir uns einbringen“, erinnert er sich zurück. In seiner Zeit als Pfarrgemeinderat erreichte Korzil zahlreiche Meilensteine. So war er etwa Teil der großen Restaurierung des Neuklosters, betreute das Sorgentelefon in mit und war an der Etablierung des Seniorenklubs oder der Neuklostergalerie beteiligt. „Was mich besonders gefreut hat, waren die Begegnungen mit Menschen“, so der Stadtbaudirektor.

„Mit meinen 75 Jahren ist es einfach Zeit für die nächste Generation“

Hans Machowetz

Verabschieden aus dem Pfarrgemeinderat wird sich auch Hans Machowetz – nach unglaublichen 40 Jahren. „Mit meinen 75 Jahren ist es einfach Zeit für die nächste Generation“, sagt Machowetz im Gespräch mit der NÖN.

„Ich wollte schon bei der letzten Wahl vor fünf Jahren mit der kompletten Kirchenrenovierung am Höhepunkt meiner Aktivität, vielleicht ähnlich wie Spitzensportler abtreten, habe mich dann aber überreden lassen, weiterzumachen.“ Jetzt tritt er in die zweite Reihe, wobei: „Ich werde natürlich so wie bisher meinen Pfarrtätigkeiten nachkommen und weiter einsetzen – aber nicht mehr offiziell als Pfarrgemeinderat.“

Neuer Wahlmodus sorgt für Diskussionen

Für Gesprächsstoff unter den Pfarrgemeinderäten, etwa in der Dompfarre, sorgte der neue Wahlmodus. Denn die Pfarrgemeinderäte werden nicht so wie bisher von den Teilgemeinden (Schmuckerau, Erlöserkirche, St. Anton) entsandt, sondern direkt gewählt. Parallel wird für die Teilgemeinden der jeweilige Pfarrausschuss gewählt. Die Bitte des bisherigen Pfarrgemeinderats, die Wahl im „alten Modus“ durchführen zu können, wurde abgelehnt.

„Wir haben viele gute junge Leute, die sich engagieren wollen“

Dompropst Franz Xaver Brandmayer erklärt: „Es kommen sowieso mindestens zwei Vertreter der jeweiligen Teilgemeinden in den Pfarrgemeinderat.“ Generell müsse man die Dompfarre mit ihren Teilgemeinden als Ganzes sehen, um in Zukunft Probleme wie den Priestermangel bewältigen zu können. Über Nachwuchsprobleme könne man sich im Dom übrigens nicht beschweren. „Wir haben viele gute junge Leute, die sich engagieren wollen“, so der Dompropst.

Allerdings werde es generell in den nächsten Jahren eine Priorität sein, die Jugend anzusprechen: „Das wird nur mit dem persönlichen Kontakt gehen, Kampagnen alleine werden nichts bringen.“ Die Leute nach den Pandemiejahren wieder in die Kirche zu bekommen, sei überhaupt eine der Hauptaufgaben in der nächsten Zeit. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karl Fitsch – er tritt wieder zur Wahl an – meint: „Wir hatten in der Familienkirche Schmuckerau zwar innovative Ideen wie das Pfarrcafé to go oder die Messen im Freien, aber trotzdem wird es dauern, bis wir wieder die gewohnte Frequenz in der Kirche haben.“

„Die Nachricht an die Menschen muss sein: Geh ein Stück des Weges mit der Kirche.“

Ähnlich sieht es Christian Grafl aus der Erlöserkirche (tritt nur mehr für den Ausschuss an): „Die Nachricht an die Menschen muss sein: Geh ein Stück des Weges mit der Kirche. Es hilft uns schon, wenn sich jemand punktuell engagiert, etwa in der Vorbereitung für die Firmung oder Erstkommunion. Es muss keine dauerhafte Arbeit sein, jeder kleine Handgriff ist wichtig.“

