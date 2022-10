Autofahrer krachte gegen Bagger

Gekracht hat es am Donnerstagvormittag auf der B21 im Piestingtal. Aus unbekannter Ursache dürfte ein Pkw-Lenker die Absicherung des Baustellenbereichs übersehen haben und fuhr geradewegs in einen am Fahrbahnrand stehenden Bagger. Zwar gab es keine Verletzten, allerdings wurde das Auto schwer beschädigt. Aufgrund der Nähe zum Feuerwehrhaus konnte es von der FF Markt Piesting mit Rangierrollern und vereinten Kräften zum Feuerwehrhaus geschoben und dort gesichert abgestellt werden. Für die Dauer der Bergung musste die B21 seitens der Exekutive kurzzeitig gesperrt werden.

