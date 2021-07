Die rund 35 Jahre alte Fahrbahn der Landesstraße B21 zwischen Wöllersdorf (Kreuzung „Fischabergstraße“) und Markt Piesting („Dreistettner Kreuzung) wird auf einer Länge von rund fünf Kilometern generalsaniert. „Damit erhöhen wir zusätzlich zur Leistungsfähigkeit auch die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort für die Autofahrer und setzen einen wichtigen Impuls für den Arbeitsmarkt“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) anlässlich des Baubeginns.

Neben Arbeiten an der Fahrbahn selbst werden im Bereich der Feuerwehr Markt Piesting die alten, teils beschädigten Holzlärmschutzwände durch Alu-Lärmschutzwandkasetten ersetzt.

Die Arbeiten starten am kommenden Montag (5. Juli) und sollen bis Ende Juli dauern. Die Kosten von rund 1,5 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Arbeiten werden halbseitig ausgeführt, wobei der Verkehr auf der B21 in Fahrtrichtung Gutenstein immer auf der Hälfte geführt wird, auf der nicht gearbeitet wird. Der Verkehr Richtung Neustadt wird an der „Dreistettner-Kreuzung“ aufgeteilt, je nach Fahrziel werden die Autos über Dreistetten-Muthmannsdorf-Winzendorf zur A2-Wr. Neustadt West bzw. über die Starhembergstraße-Aigen-Lindabrunn zur A2-Leobersdorf umgeleitet.

Für wenig Arbeitstage ist es zudem erforderlich, die Ein- und Ausfahrt der B21 an der Kreuzung mit der „Piestinger Straße“ in Wöllersdorf und der Kreuzung mit der Wöllersdorfer Straße in Markt Piesting fur den Verkehr zu sperren.