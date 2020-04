Die Feuer wurden relativ schnell entdeckt, dutzende Feuerwehrmänner konnten daraufhin einen Großbrand verhindern. Jetzt ist klar: Der Wald wurde in Brand gesteckt.

Verantwortlich dafür ist ein 26-jähriger Piestingtaler, er ist geständig und wurde vom Brandermittler der Polizei Wöllersdorf ausgeforscht. Pikant: Der Mann ist derzeit auf Bewährung, kam wegen Brandstiftungen schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt - er dürfte in den Brandstiftungen eine Art Ventil sehen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.