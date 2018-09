Seit Anfang des Monats gibt es zwei neue Ärztinnen im Piestingtal.

Die Allgemeinmedizinerin und Notärztin Susan Krois bietet unter anderem Reittherapie an und ist mit ihrer Ordination von Kottingbrunn nach Markt Piesting gezogen: „Den Pferden ist es in den Reistställen nicht gut gegangen, deshalb habe ich einen alten Bauernhof in Markt Piesting übernommen, und auch die Ordination, die circa zehn Jahre in Kottingbrunn/Baden bei Wien bestanden hat, übersiedelt.“

Therapeutische Spektrum reicht von bis

Im Zentrum für Ganzheitsmedizin im Minnatal 6 vereint Krois Schulmedizin mit Komplementärmedizin und bietet unter anderem auch Traditionelle Chinesische Medizin, Magnetfeldtherapie und Akupunktur an. Die Ordinationszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr nur nach telefonischer Voranmeldung unter 0699/11969713.

Die Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie Heidrun Wöhrle hat in Pernitz eine Wahlarzt-Ordination in der Hauptstraße 96 eröffnet. Die Ordinationszeiten sind freitags von 13 bis 17 Uhr nach telefonischer Voranmeldung unter 02632/72111. Das therapeutische Spektrum reicht von Osteoporose- und Schmerztherapie, Einlagenversorgung bis zur Arbeitsplatz-Adaptierung und Analyse. Die dreifache Mutter ist Belegärztin im Rudolfinerhaus sowie dem Evangelischen Krankenhaus in Wien und fühlt sich mit ihrer Familie seit mehr als zehn Jahren in Pernitz heimisch.