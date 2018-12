Eine versuchte Vergewaltigung beschäftigte kurz vor Weihnachten das Landesgericht Wiener Neustadt. Am 15. Oktober soll ein Rumäne, 21, versucht haben, eine Joggerin am Radweg im Piestingtal in ein Gebüsch zu zerren.

Der junge Mann bekannte sich unter Tränen schuldig und gab an, dass es eine Kurzschluss-Reaktion war.

Er habe zuhause eine Dose Bier getrunken, Pornos geschaut und sich dann aufs Rad gesetzt, um herum zu fahren. Er hat die Frau gegrüßt und sie habe ihn angelächelt.

Daraufhin ist er, laut Staatsanwaltschaft, vom Rad gestiegen, hat sein Opfer von hinten umarmt und zum Geschlechtsverkehr aufgefordert.

Die Frau konnte sich losreißen und nahm sofort eine Kampfstellung ein. Das schüchterte den Angreifer anscheinend so ein, dass er von ihr abließ. „Ich habe mich entschuldigt und bin weggefahren. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist.“

Auf die Frage des Richters, ob er wirklich gedacht habe, dass die Frau einfach so mit ihm Sex haben würde, wusste der Mann keine Antwort. Auf den Vorhalt, was denn passiert wäre, wenn sich das Opfer nicht so vehement gewehrt hätte, sagte er: „Ich wollte sie zu nichts zwingen. Ich trinke sonst nie Alkohol, das Bier war nicht gut für mich.“

Er wurde – nicht rechtskräftig – zu zwei Jahren Haft, davon 16 Monate bedingt, verurteilt.