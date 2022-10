Riesen Ärger bei Eltern: Chauffeur schmiss Schüler aus dem Bus

Unerwartet früh endete eine Busfahrt für eine Gruppe von Schülern im Piestingtal am Donnerstagmorgen. Wie ein Vater zweier Töchter aus Steinabrückl berichtet, hatte der Buschauffeur angehalten und alle Kinder aus dem Bus aussteigen lassen - die Kinder mussten dann von ihren Eltern abgeholt werden.

Seine Töchter waren von Steinabrückl aus auf dem Weg in die Neue Mittelschule Markt Piesting, allerdings endete die Fahrt schnell. "Meine Kinder sind um 7.08 Uhr in den Bus gestiegen, um 7.17 Uhr hat mich meine Tochter angerufen, dass ich sie von einer Bushaltestelle in Steinabrückl abholen soll. Ich bin noch immer völlig fassungslos." Die Situation vor Ort sei dann chaotisch gewesen. "Der Bus hatte die Warnblinkanlage an, es waren schon viele verärgerte Eltern da, die Kinder haben teilweise geweint. Der Busfahrer hat sich damit gerechtfertigt, dass die Kinder zu laut waren", erzählt er am NÖN-Telefon. "So etwas darf einfach nicht passieren, auch wenn die Kinder laut gewesen sein sollten, was meine Tochter aber bestreitet", sagt er.

Die NÖN fragte beim Buslinienbetreiber "VOR" nach. "Seitens Verkehrsverbund Ost-Region möchten wir uns vielmals bei den Kindern und Eltern entschuldigen. Selbstverständlich ist eine solche Vorgehensweise nicht akzeptabel. Wir sind bereits von dem Vorfall informiert und unsere Experten sind mit dem Verkehrsunternehmen sowie der Schule in Kontakt, damit so etwas nicht wieder passiert. Es dürfte ein grobes disziplinäres Fehlverhalten einiger SchülerInnen Auslöser des Vorfalles sein, was allerdings keinesfalls dazu führen darf, alle SchülerInnen des Busses zu verweisen. Wir werden eine Ermahnung bzw. Nachschulung des betroffenen Lenkers einfordern", erklärt Pressesprecher Georg Huemer. Der Vorfall werde sehr ernst genommen, man werde auch "konkrete Schritte" setzten, damit sich derartiges nicht wiederholt.

