Friedrich Schmid setzte sich unter anderem für den SC Wiener Neustadt, wo er Unterstützer war. Auch für das Wiener Neustädter Sommerkino war er im Jahr 2011 der Retter. 2014 wurde ihm das Ehrenzeichen der Stadt Wiener Neustadt verliehen. In Wopfing konnte dank ihm der Dorfplatz neu gestaltet werden.

